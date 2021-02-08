Креативные сани и гигантский блин: в Татарстане прошёл фестиваль «SunnуФЕСТ»

Любители зимних развлечений собрались в татарстанском городе Мамадыш. Здесь пятый год подряд проходит фестиваль креативных саней...

[Айнас Нургалиев, участник соревнований]:

«Я из Мамадыша. Всех зовём на «SunnуФЕСТ». Приходите, у нас весело».

Любители зимних развлечений собрались в татарстанском городе Мамадыш. Здесь пятый год подряд проходит фестиваль креативных саней. Несколько десятков команд представили на суд зрителей и жюри свой транспорт.

Причудливые санки проходят испытания, съезжая с горки. Судьи оценивают дальность и скорость спуска, а также творческий подход. Участники создают костюмы, которые сочетаются с тематикой саней. Например, судном «Чёрная жемчужина» управляет настоящий Джек-Воробей. То, что поблизости нет моря, его не смущает.

[Ильнур Хананов, участник соревнований]:

«У нас есть реки, по которым мы каждый год сплавляемся. У нас есть плоты, которые построила «Чёрная жемчужина»: летний вариант, это зимний вариант. Этот даже стреляет. Если хотите, можем продемонстрировать».

В фестивале в этом году участвует и команда из Турции. А студенты местного политехнического колледжа в честь праздника приготовили гигантский блин диаметром два с половиной метра.

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