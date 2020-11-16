Графика Репина, Серова и Васнецова на экспозиции в Третьяковской галерее

Что объединяет Репина, Серова и Васнецова? Предчувствие XX века. На новом для своего времени графическом языке..

Что объединяет Репина, Серова и Васнецова? Предчувствие XX века. На новом для своего времени графическом языке они искали иные формы творчества. Их работы собрала выставка Третьяковской галереи.

Графика – не всегда чёрно-белый рисунок. Первопроходец этого жанра Илья Репин любил писать пастелью. Его портреты будто выполнены на живописной основе.

[Мария Киселёва, куратор выставки]:

«Пастель на рубеже веков, в конце XIX века, снова начинает вызывать интерес у художников того времени. Они отказываются от блестящей масляной поверхности живописи масляных красок обращаясь к графическим техникам».

Любимый ученик Репина, Валентин Серов – яркий представитель модерна. Его модели, будто выхвачены из жизни. Никаких канонических поз.

Это эскиз живописного портрета Генриетты Гиршман, первой красавицы Петербурга конца XIX века. В нём также отразился интерес Серова к искусству старых мастеров.

[Мария Киселёва, куратор выставки]:

«Есть даже какая-то игра с «Менинами» Веласкеса. Это отражение в зеркале, которое в графическом варианте плохо видно, но есть в живописном. Это обращение Серова к тёмным одеянию, серому фону – это обращение к старым мастерам, когда преобладали тёмные оттенки».

Собственный стиль сформировал и Виктор Васнецов. Его работы – смесь модерна и древнерусского зодчества.

Эскизы к росписям во Владимирском соборе: акварель, гуашь, графитный карандаш. Васнецов привносит в храмовую живопись актуальность и свежесть образов.

[Мария Киселёва, куратор выставки]:

«Здесь нет канонических изображений святых, архангелов, которые всегда выполнялись в соборе. Это довольно реальная фигура, тем не менее с помощью тонких нюансировок акварелью, золотистого фона совершенно понятно для чего выполняется эта роспись».

В экспозиции – шесть залов и более полусотни редких работ. Многие выставляются впервые.

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