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3000 ключей и 7 километров пути: как в Ватикане открывают двери музеев

3000 ключей и 7 километров пути: как в Ватикане открывают двери музеев

Почти 3000 ключей и семь километров пути. В 5 часов утра Джанни Креа уже отпирает сейфы..

Дата загрузки: 2021-02-09

Почти 3000 ключей и семь километров пути. В 5 часов утра Джанни Креа уже отпирает сейфы в бункере Ватикана и готовится начать привычный обход. Он открывает залы, комнаты и галереи ватиканских музеев.

[Джанни Креа, ключник музеев Ватикана]:
«Я занимаюсь этим почти 23 года. И только через три года работы мне разрешили самостоятельно открыть Сикстинскую капеллу. Перед этим нужно пройти соответствующую подготовку у старших коллег».

Ключ от Сикстинской капеллы хранят как бесценную реликвию – в опечатанном конверте, который убирают в сейф.

Настаёт время обхода. Джанни открывает ворота, поднимается по тёмной лестнице и проходит по коридорам мимо произведений искусств. Вот со скрипом распахиваются огромные двери, ведущие в зал Ротонда в музее Пио-Клементино. Дальше нужно пройти ещё несколько коридоров, в том числе и Галерею гобеленов.

Постепенно Джанни приближается к ватиканской жемчужине – Сикстинской капелле. Только здесь он распечатывает конверт и достаёт ключ. Луч фонарика на минуту выхватывает из темноты часть фрески на алтарной стене. Вскоре зажигается свет, и капелла открывается взгляду во всей красе. Этот музей знаменит ещё и тем, что здесь кардиналы выбирают нового Папу Римского.

[Джанни Креа, ключник музеев Ватикана]:
«Эта работа вызывает уникальные эмоции. Для меня и моих коллег иметь возможность показать посетителям со всего мира эти необыкновенные произведения искусства, которые стали частью нашей истории, – невероятно большая привилегия».

Завершив обход, ключник выходит на террасу, чтобы полюбоваться восходом солнца и куполом собора Святого Петра.
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