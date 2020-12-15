Выставка в Эрмитаже раскрывает влияние творчества Рафаэля на других художников

В Эрмитаже проходит выставка, приуроченная к 500-летию со дня смерти Рафаэля. Она состоит из нескольких разделов..

В Эрмитаже проходит выставка, приуроченная к 500-летию со дня смерти Рафаэля. Она состоит из нескольких разделов и отражает влияние произведений мастера Ренессанса на творчество художников последующих поколений.

[Зоя Купцова, куратор выставки]:

«С 1520 года мы начинаем следовать до 2020, до современных художников. Поэтому все пять столетий у нас отражены. Отражены по-разному, потому что в каждое столетие от Рафаэля брали что-то своё, где-то он был очень популярен – на него только и ориентировались, а где-то Рафаэля уже не воспринимали».

Выставка включает более 300 экспонатов. Это живопись, графика, скульптуры и предметы прикладного искусства из коллекции Эрмитажа и двенадцати других собраний России и Западной Европы.

Экспозиция начинается с картин Рафаэля, предоставленных европейскими музеями. Эти работы помогают настроиться перед осмотром других произведений. Среди них картины Джулио Романо, Пармиджанино, Пуссена, Рубенса, Менгса и Венецианова.

Десятки экспонатов представили публике впервые, а некоторые только что были отреставрированы.

Есть и вовсе особенная экспозиция. Состоит из восьми фресок, созданных художниками мастерской Рафаэля после смерти мастера. Пять лет назад началась их реставрация. Из-за пандемии её не успели завершить к открытию выставки, но родилась идея показать на примере этих фресок разные этапы реставрации. Такое в Эрмитаже демонстрируют впервые.

[Зоя Купцова, куратор выставки]:

«Что-то закончили, что-то ещё тонируется, что-то расчищается, что-то ещё даже не начинали, только изучали. Вот теперь обратите внимание, здесь очень хорошо видно, что эта фреска находится в промежуточном состоянии. Верхняя и нижняя части этой фрески – это уже расчищенная авторская живопись. И вдруг мы увидели, что эти колени у Венеры когда-то не были обнажёнными, они закрывались драпировкой».

Рафаэль Санти родился в итальянском городе Урбино в 1483 году. Он был живописцем, графиком и архитектором и прославился как мастер эпохи Ренессанса. Художник умер в 1520 году в возрасте 37 лет. Современные специалисты считают, что причиной его смерти стало респираторное заболевание.

Выставка в Эрмитаже продлится до марта.

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