Лувр воспользовался карантином, чтобы почистить и восстановить картины и галереи
Парижский Лувр остаётся на карантине с октября прошлого года. Для любителей искусства это ночной кошмар. А..
Дата загрузки: 2021-02-16
После второго закрытия музея 30 октября 2020 года около 250 работников Лувра и подрядчиков каждый день приходят, чтобы выполнять многочисленные задачи.
Среди них и куратор отдела артефактов Элизабет Энтони-Кониг. Сегодня она расставляет на новые места некоторые древние экспонаты.
[Элизабет Энтони-Кониг, куратор отдела артефактов]:
«Мы проводим инвентаризацию наших произведений искусства: подсчитываем все артефакты, проверяем, в каком они состоянии, и выясняем, не нужно ли какие-то из них восстанавливать».
В настоящее время в музее ведут около десяти широкомасштабных проектов по реставрации. Работу над ними возобновили после того, как в марте прошлого года они были заморожены из-за первого локдауна.
[Лоран ле Гедар, директор отдела архитектурного наследия]:
«Мы воспользовались закрытием музея, чтобы провести ряд крупных работ, ускорить техническое обслуживание и начать ремонтные работы, которые трудно запланировать, когда музей работает в обычном режиме».
Так, полную реконструкцию начинут в Большой галерее Лувра.
[Лоран ле Гедар, директор отдела архитектурного наследия]:
«Её цель – отделить различные живописные слои, которые были нанесены на стены этого выставочного зала с момента его постройки в XVII веке».
До пандемии музей ежедневно посещало около 10 тысяч человек. А в 2019 году в целом через залы Лувра прошло более 9,5 миллионов посетителей.
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