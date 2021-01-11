Римский музей воспользовался карантином и реставрирует картины

В лаборатории Национального музея древнего искусства Палаццо Барберини в Риме реставратор с помощью ватной палочки аккуратно..

[Кьяра Меруччи, руководитель реставрационной лаборатории]:

«Здесь мы приближаемся к исходному цвету. Безусловно, видим его сейчас без лака, поэтому он не такой насыщенный и кажется немного тусклым. Когда реставрация будет завершена, яркость цвета будет раскрыта ещё больше».

В лаборатории Национального музея древнего искусства Палаццо Барберини в Риме реставратор с помощью ватной палочки аккуратно вытирает пыль и грязь с картины «Кормилица», написанной маслом Бартоломе Эстебаном Мурильо примерно в 1675 году.

В другой части лаборатории реставраторы в белых халатах устраняют трещину на деревянном холсте масляной картины итальянского художника XV века Джироламо Дженги. Также работают над сложной золотой рамой.

Команда из девяти реставраторов решила воспользоваться затишьем во время нового карантина.

Несколькими этажами выше реставрационной лаборатории директор музея бродит по пустым коридорам. Она рассматривает шедевры Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Пьеро ди Козимо и Тинторетто.

Говорит, что пустые залы без посетителей вызывают у неё чувство меланхолии.

[Фламиния Дженнари Сантори, директор музея]:

«Мы здесь для людей, музеи существуют, потому что есть посетители. Без посетителей их существование не имеет смысла».

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