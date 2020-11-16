Не менее 20 тысяч эфиопцев бежали в Судан, спасаясь от конфликта в Тыграе

Вброд, вплавь и на лодках. Тысячи эфиопцев перебираются через пограничную реку в суданский город Хамдаят. Они..

[Менгастаб Абракай, бежавший из Эфиопии]:

«У нас там беременные женщины остались на улицах. Военные преследовали нас до границы. Там происходят грабежи, погромы и убийства, такие же, как были в Руанде. Люди на улицах не ели по три-четыре дня. Я не знаю, где мои дети».

Вброд, вплавь и на лодках. Тысячи эфиопцев перебираются через пограничную реку в суданский город Хамдаят. Они говорят, что спасаются от вооружённого конфликта, который вспыхнул на севере Эфиопии, в автономном регионе Тыграй. В общей сложности бежало не менее 20 тысяч человек.

Конфликт вспыхнул в начале ноября, когда федеральное правительство ввело в Тыграе чрезвычайное положение и отправило туда войска. Ранее оно заявило, что правящий в регионе Народный фронт освобождения Тыграй совершил нападения на подразделения правительственной армии.

В регионе отключили свет, телефонную связь и интернет. После этого власти Эфиопии стали наносить авиаудары по позициям боевиков.

На прошлой неделе эфиопское правительство объявило, что отправило в отставку президента региона Дебрециона Гебремикаэля.

Между тем, войска Тыграя также наносят ракетные удары. Как сообщается, они стреляли по целям в городах Гондэр и Бахр-Дар. Кроме того, Народный фронт освобождения Тыграй нанёс удары по соседней Эритрее. Причиной стало то, что страна послала своих военных для поддержки эфиопского правительства. Впрочем, власти Эритреи эти заявления отрицают.

По данным премьер-министра Эфиопии, в конфликте уже погибли десятки человек.

Есть опасения, что противостояние может разрастись и охватить весь Африканский Рог.

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