Детёныш редкой гориллы родился в испанском зоопарке

Новорождённый детёныш западной равнинной гориллы стал звездой биопарка в испанском городе Фуэнхирола. Малыш появился на свет..

[гость зоопарка]:

«Мы специально пришли посмотреть на новорождённого детёныша гориллы».

Новорождённый детёныш западной равнинной гориллы стал звездой биопарка в испанском городе Фуэнхирола. Малыш появился на свет 7 ноября. Его неустанно опекает мама по кличке Буу. Также часто поблизости находится отец по имени Эчо.

Западная равнинная горилла занесена в Красную Книгу. Фуэнхирольский биопарк находится в автономном сообществе Андалусия, и детёныш этого подвида здесь родился впервые.

[Ирене Арельяно, смотрительница зоопарка]:

«Самцу Эчо 12 лет. Самке 24 года. Она опытная хорошая мама. У неё уже были детёныши, но не в нашем биопарке».

Малыш здоров и быстро подрастает. К ним с мамой часто приходит молодая самка Вефа. Она учится воспитывать детёнышей.

Зоопарк в Фуэнхироле открылся более 40 лет назад. Он участвует в программах разведения редких животных.

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