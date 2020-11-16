Детёныш редкой гориллы родился в испанском зоопарке
Новорождённый детёныш западной равнинной гориллы стал звездой биопарка в испанском городе Фуэнхирола. Малыш появился на свет..
Дата загрузки: 2020-11-16
[гость зоопарка]:
«Мы специально пришли посмотреть на новорождённого детёныша гориллы».
Западная равнинная горилла занесена в Красную Книгу. Фуэнхирольский биопарк находится в автономном сообществе Андалусия, и детёныш этого подвида здесь родился впервые.
[Ирене Арельяно, смотрительница зоопарка]:
«Самцу Эчо 12 лет. Самке 24 года. Она опытная хорошая мама. У неё уже были детёныши, но не в нашем биопарке».
Малыш здоров и быстро подрастает. К ним с мамой часто приходит молодая самка Вефа. Она учится воспитывать детёнышей.
Зоопарк в Фуэнхироле открылся более 40 лет назад. Он участвует в программах разведения редких животных.
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