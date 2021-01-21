«Полторы комнаты»: музей в Петербурге рассказывает о жизни Иосифа Бродского

В музее-квартире Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге недавно открылась экспозиция «Полторы комнаты». Так называлось автобиографическое эссе, написанное..

В музее-квартире Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге недавно открылась экспозиция «Полторы комнаты». Так называлось автобиографическое эссе, написанное поэтом на английском языке. В этом помещении с 1955 года жила семья Бродского.

Полторы комнаты занимают 40 квадратных метров в коммунальной квартире в доме Мурузи. Историческое здание находится в центре Санкт-Петербурга.

[Максим Левченко, директор музея]:

«Постарались ничего не придумывать, не воссоздавать здесь интерьер, как при Бродском. Сохранили здесь подлинное пространство, оставили пустоту. И для того, чтобы показывать, как здесь было, мы используем проекции. А эти проекции сделаны на базе фотографий, которые были сделаны сразу после отъезда Бродского в эмиграцию».

В ходе реставрации восстановили паркетный пол в его изначальном виде, а со стен убрали ненужные слои краски. Теперь полторы комнаты стали такими, какими их видел Бродский.

[Александр Алексашин, гость музея]:

«Впечатлило то самое место, где располагалась квартира. Потому что всегда приятно, и вообще цель экскурсии, думаю, – это прикоснуться к тем самым стенам, к тому самому полу, где Иосиф Александрович, либо другой великий человек находился. Так что, это для меня самое больше впечатление». [Светлана Новикова, гостья музея]:

«Самое приятное было оказаться на месте, где непосредственно Бродский творил – практически за его письменным столом – и наблюдать то, что происходило в окне. Потому что он, видимо, когда творил, так же наблюдал, как и мы».

Другая часть музея находится в соседней квартире. Её выкупили для расширения музейного пространства. Здесь стоит книжный шкаф с произведениями Бродского, которые можно почитать сидя в кресле.

Также есть выставочный зал, где представлены предметы, найденные во время реставрации полутора комнат Бродских. В будущем здесь планируют провести выставку фотографий отца поэта Александра Ивановича, который был военным фотокорреспондентом, а позже – фотографом и журналистом.

Иосиф Бродский родился в мае 40-го года. В юности начал писать стихи. Его произведения стали мишенью советской цензуры, а самого поэта постоянно преследовали. В 61-м Бродского отправили в ссылку в Архангельскую область, где он провёл полтора года. А в 72-м поэта вынудили эмигрировать. Бродский уехал в США и преподавал в университетах. В 47 лет он получил Нобелевскую премию по литературе.

Умер поэт в 96-м году в возрасте 55 лет. За год до этого ему присвоили титул почётного гражданина Санкт-Петербурга.

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