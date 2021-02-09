ООН призвала 57 стран вернуть на родину женщин и детей из лагерей в Сирии

Эксперты ООН по правам человека призвали 57 стран репатриировать своих граждан, которых содержат в лагерях Аль-Хол..

Эксперты ООН по правам человека призвали 57 стран репатриировать своих граждан, которых содержат в лагерях Аль-Хол и Родж на северо-востоке Сирии. По словам правозащитников, там находится почти 9500 иностранных женщин и детей, которые предположительно были членами семей боевиков-исламистов.

В общей сложности в лагерях живут более 64 тысяч человек – в основном, граждане Ирака и Сирии. Большинство из них – женщины и дети.

[Финнуала Ни Элан, специальный докладчик ООН]:

«Эти дети и женщины живут в условиях, которые можно описать только как ужасные, нечеловеческие. И нас беспокоит, что, согласно международному праву, условия в этих лагерях скоро можно будет прировнять к пыткам и бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».

В список из 57 стран входят Великобритания, Китай, Франция, США и Россия. Международное право обязывает правительства репатриировать своих граждан. Если же есть доказательства того, что взрослые совершили военные преступления, то их надо справедливо судить.

[Финнуала Ни Элан, специальный докладчик ООН]:

«Там удерживают людей без какого-либо судебного разбирательства. Это длится бесконечно, без перспективы выйти на свободу. Никто, особенно демократические страны, соблюдающие верховенство закона, не хочет, чтобы с согласия правительства их граждан содержали в таких условиях».

Эксперты сообщают, что в лагерях Аль-Хол и Родж почти гуманитарный кризис. Людям не хватает воды, еды и медицинской помощи. Ежедневно умирают от десяти до 20 человек, в том числе дети.

Кроме того, в лагерях процветает насилие. В первой половине января в Аль-Холе было убито 12 сирийцев и иракцев.

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