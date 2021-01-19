Наводнения в Индонезии: десятки тысяч человек бегут из домов

В индонезийской провинции Южный Калимантан десятки тысяч человек были вынуждены в спешке покинуть свои дома. На..

В индонезийской провинции Южный Калимантан десятки тысяч человек были вынуждены в спешке покинуть свои дома. На остров Борнео обрушились проливные дожди. Они шли десять дней подряд. Затоплено более 24 тысяч домов.

Власти сообщают, что в Южном Калимантане, а также в Северном Сулавеси в результате наводнений погибли более 20 человек.

Сильно пострадал город Банджармасин. На местном вокзале устроили эвакуационный центр.

[Нурлела, эвакуированная]:

«Нам для детей срочно нужны молоко, подгузники, лечебное масло и детское питание». [Ачил Ниа, эвакуированная]:

«Нам очень нужны одеяла. Что касается лекарств – всё нормально, врач приходит каждое утро».

Наводнения повлекли за собой и разрушительные оползни.

Президент Индонезии прибыл в Банджармасин, чтобы оценить обстановку и осмотреть местный мост.

[Джоко Видодо, президент Индонезии]:

«Для провинции Южный Калимантан это сильнейшее наводнение, какого не было, наверное, более 50 лет. Дождь шёл почти 10 дней подряд. Река Барито переполнилась и затопила десять районов и городов».

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие недели опасность возникновения наводнений сохранится.

Напомним, 15 января на Сулавеси также произошло сильное землетрясение. Погибло более 80 человек.

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