75 человек погибли в ходе беспорядков в трёх эквадорских тюрьмах

Не менее 75 человек погибли во время беспорядков в трёх эквадорских тюрьмах. Насилие вспыхнуло одновременно в..

Не менее 75 человек погибли во время беспорядков в трёх эквадорских тюрьмах. Насилие вспыхнуло одновременно в провинциях Гуаяс, Асуай и Котопахи. Там содержится 70% всех эквадорских заключённых.

По данным властей, беспорядки устроили члены организованных преступных группировок, борющихся за лидерство. Стычки начались на следующий день после того, как охранники нашли огнестрельное оружие в тюрьме в Гуаякиле. Его планировали использовать для убийства главаря банды, находящегося в заключении.

На помощь тюремным охранникам направили полицейских и военных. Ситуацию в местах заключения удалось взять под контроль. Однако несколько полицейских получили ранения. О погибших среди правоохранителей сообщений не было.

Между тем родственники заключённых собираются возле тюрем.

[житель Гуаякиля]:

«Мы хотим, чтобы нам передали список (погибших заключённых). Я хочу узнать, в порядке ли мой брат. Все остальные тоже должны узнать о своих родных».

По официальным данным, в Эквадоре насчитывается более 50 тюрем. Они рассчитаны на содержание 29 тысяч заключённых. Однако в них находится почти 38 тысяч человек. Охранников не хватает.

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