Больницы на пределе: в Мексике число умерших от COVID-19 превысило рубеж в 150 тысяч

В Мексике официальное число умерших от коронавируса превысило 150 тысяч человек. При этом власти отмечают, что..

В Мексике официальное число умерших от коронавируса превысило 150 тысяч человек. При этом власти отмечают, что реальное число жертв, скорее всего, значительно выше.

Всплеск инфицирования наблюдается в стране в последние несколько недель. Система здравоохранения загружена до предела. Заразился даже президент Мануэль Лопес Обрадор. Общее число инфицированных превысило 1 миллион 788 тысяч.

[Хосе Льюис Аломиа, сотрудник Министерства здравоохранения]:

«На каждые 100 человек, у которых выявили коронавирус, шестеро, к сожалению, умирают в результате осложнений, которые, как мы знаем, этот вирус вызывает». [житель Мехико]:

«К сожалению, у меня положительный результат теста, но нужно продолжать жить. Думаю, некоторые люди безответственные, и это влияет на остальных».

Столица Мехико стала эпицентром второй волны эпидемии в Мексике. Один из самых популярных товаров здесь теперь – кислородные баллоны. Люди пытаются купить или арендовать их для своих больных родственников. Потом возникает ещё одна проблема – найти место, где их наполнить.

[житель Мехико]:

«Утомительно приходить в 5-6 утра и искать, где наполнить кислородные баллоны, а потом идти на работу, потому что нужно оплачивать счета. И если кислорода нет, то его надо искать, пока не найдёшь, потому что ситуация очень сложная».

По числу смертей от «ковида» Мексика – на четвёртом месте в мире после США, Бразилии и Индии. Ещё немного, и страна по этому печальному показателю может перегнать Индию, поскольку там в настоящее время эпидемия идёт на спад.

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