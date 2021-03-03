Беженцы из ЦАР живут под открытым небом в ДР Конго

Тысячи беженцев из Центральноафриканской Республики спят под открытым небом во временных убежищах. Этот лагерь в труднодоступном..

Тысячи беженцев из Центральноафриканской Республики спят под открытым небом во временных убежищах. Этот лагерь в труднодоступном приграничном районе Демократической Республики Конго они организовали, бежав от боевых действий в своей стране.

Люди с трудом добывают пищу и питьевую воду. У них также почти нет средств гигиены и других товаров первой необходимости.

По оценкам властей ДР Конго, приток беженцев усилился после вспышки насилия в связи с выборами в ЦАР в декабре прошлого года.

Как предполагается, в приграничных районах сейчас находится около 92 тысяч беженцев из Центральноафриканской Республики.

Некоторых бежавших принимают у себя в домах местные жители. Но на всех места не хватает.

[Уаки Пол, беженец из ЦАР]:

«Когда мы приехали, жить было сложно. Еды было не найти. Мы не могли вернуться, потому что днём ​​и ночью там стреляют. Вернёшься, что-то случится снова, они найдут тебя, что им скажешь? Мы будем терпеть здесь, пока Бог не коснётся чьего-нибудь сердца, чтобы помочь нам».

Агентство ООН по делам беженцев пытается установить количество вновь прибывших и выявить людей с особыми потребностями или уязвимостями.

Беженцев перемещают в более безопасные места, где им легче предоставить гуманитарную помощь и защиту.

В результате многих лет военного конфликта почти треть населения ЦАР была вынуждена бежать из своих домов. Всего в стране проживает 4,7 миллиона человек.

Страна, богатая золотом и алмазами, не смогла стабилизироваться после восстания 2013 года. По данным ООН, почти половина территории ЦАР оккупирована вооруженными группировками.

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