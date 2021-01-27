Редкое дерево возрастом 20 млн лет нашли на Лесбосе
На греческом острове Лесбос дорожные рабочие обнаружили окаменелое дерево возрастом 20 миллионов лет. По словам учёных,..
Дата загрузки: 2021-01-27
[Никос Зурос, сотрудник Музея окаменелого леса Лесбоса]:
«Особенно важно то, что вместе со стволом сохранились ветви и корни. Это уникальная находка, потому что до сих пор в районе окаменелого леса не находили ничего подобного».
Дерево нашли рядом с окаменелым лесом Лесбоса. Он образовался в результате извержения вулкана. Пирокластические материалы и вулканический пепел полностью покрыли деревья, и они со временем окаменели. Некоторые из них повалены, а некоторые по-прежнему стоят.
[Никос Зурос, сотрудник Музея окаменелого леса Лесбоса]:
«Во время раскопок мы обнаружили разные леса, которые росли на Лесбосе в период от 17 до 20 миллионов лет назад.
Можно понять, какой в то время была экосистема, собрав ценную информацию не только о растениях, но и о животных, которые жили в этих лесах».
Длина найденной окаменелости – 19 метров. Рядом учёные также обнаружили листья плодовых деревьев. Находку перевезли в другое место, чтобы она не мешала дорожным работам.
[Никос Зурос, сотрудник Музея окаменелого леса Лесбоса]:
«Хотя прошло много времени, дерево отлично сохранилось. Мы изучим окаменелую древесину и определим вид растения».
Окаменелые деревья разбросаны по территории площадью 150 квадратных километров. У них разные цвета, что обусловлено содержанием различных оксидов металлов, таких как железо, медь и марганец. Учёные нашли и идентифицировали уже 46 видов растений. В основном на острове росли хвойные и плодовые деревья, также было немного папоротников.
Окаменелый лес внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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