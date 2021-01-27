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Редкое дерево возрастом 20 млн лет нашли на Лесбосе

Редкое дерево возрастом 20 млн лет нашли на Лесбосе

На греческом острове Лесбос дорожные рабочие обнаружили окаменелое дерево возрастом 20 миллионов лет. По словам учёных,..

Дата загрузки: 2021-01-27

На греческом острове Лесбос дорожные рабочие обнаружили окаменелое дерево возрастом 20 миллионов лет. По словам учёных, находка очень редкая.

[Никос Зурос, сотрудник Музея окаменелого леса Лесбоса]:
«Особенно важно то, что вместе со стволом сохранились ветви и корни. Это уникальная находка, потому что до сих пор в районе окаменелого леса не находили ничего подобного».

Дерево нашли рядом с окаменелым лесом Лесбоса. Он образовался в результате извержения вулкана. Пирокластические материалы и вулканический пепел полностью покрыли деревья, и они со временем окаменели. Некоторые из них повалены, а некоторые по-прежнему стоят.

[Никос Зурос, сотрудник Музея окаменелого леса Лесбоса]:
«Во время раскопок мы обнаружили разные леса, которые росли на Лесбосе в период от 17 до 20 миллионов лет назад.
Можно понять, какой в то время была экосистема, собрав ценную информацию не только о растениях, но и о животных, которые жили в этих лесах».

Длина найденной окаменелости – 19 метров. Рядом учёные также обнаружили листья плодовых деревьев. Находку перевезли в другое место, чтобы она не мешала дорожным работам.

[Никос Зурос, сотрудник Музея окаменелого леса Лесбоса]:
«Хотя прошло много времени, дерево отлично сохранилось. Мы изучим окаменелую древесину и определим вид растения».

Окаменелые деревья разбросаны по территории площадью 150 квадратных километров. У них разные цвета, что обусловлено содержанием различных оксидов металлов, таких как железо, медь и марганец. Учёные нашли и идентифицировали уже 46 видов растений. В основном на острове росли хвойные и плодовые деревья, также было немного папоротников.

Окаменелый лес внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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