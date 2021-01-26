Циклон «Элоиза» обрушился на Африку: более 10 погибших
В Африке растёт число погибших в результате нашествия тропического циклона «Элоиза». Шторм ударил по Мозамбику в..
Дата загрузки: 2021-01-26
В Мозамбике погибших шестеро. Повреждено более 5 тысяч домов. Тысячи человек были вынуждены бежать. В соседнем королевстве Эсватини, ранее известном как Свазиленд – две жертвы. Трое погибших – в Зимбабве и один – на Мадагаскаре.
В ЮАР повреждена инфраструктура. Это провинция Лимпопо. Здесь обрушился мост.
[жительница Лимпопо]:
«Мы переходили реку по этому мосту, ходили в магазин в другой деревне».
[житель Лимпопо]:
«Мне очень-очень грустно. И я очень зол, потому что мы больше ничего не можем сделать».
В регионе продолжаются проливные дожди. Метеорологи предупреждают, что это грозит новыми сильными наводнениями. «Элоиза» также принесёт ливни на юго-запад Ботсваны.
Напомним, в Мозамбике и Зимбабве люди до сих пор не оправились от циклона «Идай», который обрушился на регион в 2019 году. Тогда погибло более 1200 человек.
Короткая ссылка на эту страницу: