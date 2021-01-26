Циклон «Элоиза» обрушился на Африку: более 10 погибших

В Африке растёт число погибших в результате нашествия тропического циклона «Элоиза». Шторм ударил по Мозамбику в..

В Африке растёт число погибших в результате нашествия тропического циклона «Элоиза». Шторм ударил по Мозамбику в выходные, после чего ослаб, двигаясь вглубь континента. В регионе начались наводнения.

В Мозамбике погибших шестеро. Повреждено более 5 тысяч домов. Тысячи человек были вынуждены бежать. В соседнем королевстве Эсватини, ранее известном как Свазиленд – две жертвы. Трое погибших – в Зимбабве и один – на Мадагаскаре.

В ЮАР повреждена инфраструктура. Это провинция Лимпопо. Здесь обрушился мост.

[жительница Лимпопо]:

«Мы переходили реку по этому мосту, ходили в магазин в другой деревне». [житель Лимпопо]:

«Мне очень-очень грустно. И я очень зол, потому что мы больше ничего не можем сделать».

В регионе продолжаются проливные дожди. Метеорологи предупреждают, что это грозит новыми сильными наводнениями. «Элоиза» также принесёт ливни на юго-запад Ботсваны.

Напомним, в Мозамбике и Зимбабве люди до сих пор не оправились от циклона «Идай», который обрушился на регион в 2019 году. Тогда погибло более 1200 человек.

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