В Гонконге открылся парк развлечений, приспособленный к соцдистанцированию

Новый развлекательный центр под открытым небом открылся в Центральном районе Гонконга. Это первая в городе площадка..

Новый развлекательный центр под открытым небом открылся в Центральном районе Гонконга. Это первая в городе площадка такого рода, где соблюдены правила социального дистанцирования.

В огромном развлекательном парке оборудованы 100 площадок. Каждая обнесена маленьким забором, а внутри стоят шезлонги и столик. Между площадками расстояние не меньше полутора метров.

По вечерам в парке показывают кинофильмы. Билеты продаются онлайн.

[Бет Хакни, жительница Гонконга]:«Это долгий и трудный год. Много людей сидели дома, поэтому приятно отдохнуть с друзьями на воздухе и посмотреть кино. Я с нетерпением жду начала».

Пандемия принесла сложности индустрии развлечений по всему миру.

[Саймон Уилсон, директор парка развлечений]:«Мы должны были заново изобрести и обновить индустрию развлечений. Нужно было всё продумать, чтобы обеспечить безопасный отдых для людей. Мы рады представить воплощение своей идеи здесь, где гости могут насладиться чем-то по-настоящему особенным и уникальным, оставаясь в безопасности».

Днём в парке проходят концерты живой музыки. Также гости могут прийти и позаниматься упражнениями на свежем воздухе, например, йогой.

Перед посещением парка нужно зарегистрироваться на веб-сайте и предоставить медицинскую справку. У входа в парк стоит термометр, рядом с каждой площадкой можно продезинфицировать руки. Кроме того, сотрудники регулярно делают уборку.

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