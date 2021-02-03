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Деревья и ветки: палестинец придумал необычный интерьер для кафе

Деревья и ветки: палестинец придумал необычный интерьер для кафе

В палестинском городе Наблус работает необычное кафе. Оно напоминает дом, построенный на дереве. На входе стоит..

Дата загрузки: 2021-02-03

В палестинском городе Наблус работает необычное кафе. Оно напоминает дом, построенный на дереве. На входе стоит круглая дверь, а внутри помещение украшено отделкой в виде стволов деревьев и переплетающихся ветвей.

Гости говорят, что мягкое освещение и деревянный интерьер создают приятную атмосферу для отдыха.

[гостья кафе]:
«Здесь хорошо. Когда я захожу сюда, меня охватывают воспоминания. Наблус называют «маленьким Дамаском», и когда открылось это кафе, я тоже почувствовала, что здесь маленький Дамаск».

Это кафе появилось в прошлом году, когда началась пандемия и многие страны закрыли границы. Люди потеряли возможность путешествовать, поэтому палестинец Ахмад Акуб решил открыть заведение, которое будет напоминать гостям об отдыхе на природе. Он также надеется, что экстравагантное кафе привлечёт в город больше туристов.
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