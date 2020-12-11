Новый год с видом на Кремль: на крыше ресторана построили беседки
Ужин с панорамным видом на Кремль и при этом – с соблюдением норм социального дистанцирования. Такой..
Дата загрузки: 2020-12-11
Ужин с панорамным видом на Кремль и при этом – с соблюдением норм социального дистанцирования. Такой предлагает один из московских отелей.
На его крыше появилось четыре купольных павильона в виде горных шале. Здесь в тепле и уюте могут встретиться компании до 16 человек.
[Оксана Леоненко, сотрудница отеля Ritz-Carlton]:
«Мы заметили за последние месяцы тренд на приватность. Гости стремятся к укромной обстановке, где они могут качественно провести время с друзьями, родными, романтические встречи. Беседки как раз отвечают этим потребностям».
Самый маленький павильон рассчитан на шесть человек, средний – на восемь и большая беседка – на 16. Их можно забронировать, внеся залог размером от 340 долларов.
[Оксана Леоненко, сотрудница отеля Ritz-Carlton]:
«Накануне Нового года у нас обычно высокий спрос. Чем ближе к Новому году, тем он выше. Но динамика продаж такова, что люди сейчас принимают решение в последний момент. Они хотят избежать городской суеты и представить, что они в отпуске с семьёй, с друзьями, переключиться».
По новым правилам Роспотребназдора, бары и рестораны Москвы могут работать только с 6 утра до 23 часов вечера.
Короткая ссылка на эту страницу: