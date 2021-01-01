На Филиппинах открылся «карантинный» кинотеатр для зрителей на гондолах

В столице Филиппин придумали оригинальный способ посмотреть фильмы на большом экране и одновременно соблюсти карантинные правила. Здесь открылся кинотеатр для зрителей на гондолах.

Оборудовали его в открытом универмаге, который оформлен в венецианском стиле. С 5 декабря здесь показывают фильмы для очень ограниченного числа зрителей. На один сеанс допускается всего пять гондол. И в каждой – по два места.

Все зрители подписывают бумаги, в которых подтверждают, что здоровы. Затем им проводят небольшой инструктаж. После каждого фильма все лодки дезинфицируют.

[зритель]:

«Я подумал: «Ого, это новый вид кинотеатра, когда плывешь на лодке, на гондоле, и одновременно смотришь фильм. Это интересно». Мы хотим попробовать, потому что выглядит это интересно». [зритель]:

«Обычно мы постоянно ходили в кино. Но в последние месяцы было очень тяжело, потому что все кинотеатры были закрыты. Теперь мы просто хотим попробовать что-то новое. Хорошо, что появилась такая возможность».

Звук транслируют на определённой радиоволне, на которую можно настроиться через телефон. С одной стороны так можно избежать ненужного шума в универмаге, с другой – не допустить записи пиратских копий фильмов.

Билеты продают по 10 долларов. Их нужно бронировать заранее онлайн. Каждый включает попкорн и бутылку воды. При этом можно заказать дополнительные закуски и напитки. Для этого нужно просто отсканировать QR-код. И заказ доставят к лодке на другой гондоле.

Стоит отметить, что во время пандемии подобные кинотеатры на воде появились и в других странах. Также фильмы на больших экранах стали чаще показывать для зрителей на автомобилях.

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