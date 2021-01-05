Молодой змеелов в Гонконге сохраняет жизнь пойманным рептилиям

[Кен Ли, ловец змей]:

«Питон искал место для зимней спячки. Возможно, он случайно залез в кусты в деревне Тхай Пхак Тхинь. Собралось много зрителей. Проблема была в том, что змея пряталась под опавшими листьями и ветками. Поэтому мне пришлось убрать их, прежде чем получилось поймать питона».

Эти кадры поимки трёхметрового питона в гонконгской деревне стали «вирусным» в Интернете. С непрошеным гостем разбирался ловец змей Кен Ли. Он один из самых молодых представителей этой профессии в Гонконге.

Кен – самоучка. Ловит змей с 17 лет. В отличие от старшего поколения ловцов, не продаёт своих пленников ресторанам, а отвозит их в Ботанический сад Кадури. Там рептилий осматривают, и, если они здоровы, выпускают в дикую природу. В прошлом году сюда сдали более полутора тысяч змей.

[Лиз Роуз-Джеффрис, сотрудница ботанического сада Кадури]:

«Это знак взаимного уважения. Они наши дикие соседи и живут здесь намного дольше нас. Мы обязаны уважать природу, не только змей, а всю природу. Змеи – важная часть нашей экосистемы. Если их не станет, то нарушится баланс, существующий многие годы».

Молодой змеелов в юношеские годы работал в зоомагазине. Потом решил больше узнать о змеях. Он несколько лет изучал биологию в университете на Тайване. Позже участвовал в исследовательских проектах четырёх университетов Гонконга. Кен также – волонтёр местного герпетологического общества, которое проводит образовательную программу в школах.

[Кен Ли, ловец змей]:

«Я уже несколько лет работаю официальным ловцом змей. В последние годы были случаи, когда до моего прибытия на место люди сами поймали змею. Но, к сожалению, некоторые рептилии погибли или получили смертельные ранения. Некоторые люди храбро ловили змей, но на самом деле причинили вред дикой природе».

Кену приходится ловить змей на улицах и в помещениях. Недавно его вызвали в квартиру, где ползала гадюка. А немного позже змеелов вытаскивал питона из вентиляционной трубы в жилом доме.

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