Соеднённые Штаты охватили протесты под названием Stop the Steal («Остановите кражу»). Тысячи американцев выходят в поддержку Дональда Трампа и с призывом разоблачить масштабные фальсификации во время выборов президента и подсчёта голосов.

Многие участники акций протеста предупреждают об опасности пути в сторону социализма, который продвигает кандидат Джо Байден.

Джон Уилсон, житель Невады: «Я считаю, что идёт борьба за будущее этой страны. Идёт борьба, которая определит, будем ли мы процветать и двигаться вперёд или же двинемся в другом направлении в сторону марксистских принципов политкорректности».

В акциях также участвуют выходцы из стран, которые жили или живут в условиях тоталитарного режима.

Китайская эммигранткая Джуди говорит, что просто обязана была выйти вместе с американцами, поскольку это битва против коммунизма.

«Мы не хотим, чтобы американцы стали коммунистами. Если Байден станет президентом, я буду очень разочарована, поскольку тогда не будет надежды», – говорит Джуди.

К капитолию штата Массачусетс в Бостоне пришёл иммигрант, который говорит, что приехал в США 40 лет назад. Он прибыл с Филиппин. По его мнению, выборы в США являются противостоянием между свободой и коммунизмом.

«Мы как американцы-патриоты должны сделать свой вклад, поскольку это, возможно, наш последний шанс. Мы можем достичь точки невозврата. Я вырос на Филиппинах. Мы были свидетелями того, как авторитарный режим уничтожает жизни людей. Мы не можем позволить, чтобы эту прекрасную страну разрушил социализм. Мы здесь, чтобы отстаивать справедливость. Нужно, чтобы все голоса подсчитали, поскольку нельзя допустить фальсификаций в Соединённых Штатах. В противном случае у нас нет свободы», – говорит Роджер.

К слову, ряд независимых расследований показал связи Джо Байдена и его сына Хантера с чиновниками китайской компартии, в частности, с представителями Политбюро КНР.