Вслед за беспорядками в Капитолии Дональд Трамп призвал людей к миру

Президент Дональд Трамп вслед за беспорядками в Капитолии призвал американцев стремиться к миру и хранить веру..

Президент Дональд Трамп вслед за беспорядками в Капитолии призвал американцев стремиться к миру и хранить веру в Бога. Это заявление он сделал в небольшом видеообращении.

Глава Белого дома сказал, что теперь сконцентрируется на «плавной, упорядоченной и продуманной передаче власти» новой администрации. Инаугурация намечена на 20 января.

Несколькими часами ранее Конгресс США сертифицировал голоса коллегии выборщиков и официально признал, что бывший вице-президент Джо Байден победил.

При этом совместная сессия обеих палат была омрачена кровопролитием. Во время обсуждений в здание Капитолия ворвалась группа людей, размахивающих американскими флагами и баннерами в поддержку Трампа. Инцидент завершился гибелью женщины, которую застрелила полиция, а также ранением десятков стражей порядка. Кроме того, трое человек умерли в районе здания Конгресса по медицинским причинам.

По меньшей мере один законодатель после инцидента сказал, что некоторых людей, которые ворвались в Конгресс под видом сторонников Трампа, с помощью технологии распознавания лиц идентифицировали как членов марксистской группировки «Антифа». Президент осудил насилие.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Как и остальных американцев, меня возмущают насилие, беззаконие и беспредел. Я немедленно задействовал Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы, чтобы обезопасить здание и выгнать злоумышленников. Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка. Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили трон американской демократии».

Он предупредил, что люди, которые нарушили закон, должны будут за это заплатить.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы только что пережили напряженные выборы, и эмоции на пределе. Но теперь необходимо остыть и восстановить спокойствие».

СМИ, законодатели, бывшие чиновники и другие критики возложили вину за инцидент на Трампа. При этом сам президент в тот день в Твиттере и других социальных сетях призывал людей сохранять миролюбие. После происшествия он также опубликовал видео, в котором просил своих сторонников расходиться по домам. Однако Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты президента.

Прокуратура Вашингтона сообщила, что в течение 36 часов после насилия 55 лицам были предъявлены обвинения.

Между тем, президент призвал людей вспомнить о важных ценностях.

[Дональд Трамп, президент США]:

«2020 год был сложным для людей. Страшная эпидемия нарушила жизнь наших граждан, изолировала миллионы в своих домах, навредила экономике и унесла бесчисленное количество жизней. Чтобы победить пандемию и восстановить нашу величайшую на земле экономику, нужно работать вместе. Это требует снова обратить внимание на такие гражданские ценности, как патриотизм, вера, благотворительность, сообщество и семья. Мы должны возродить священные узы любви и верности, которые связывают нас как одну семью».

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