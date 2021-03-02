Старейший британский разносчик газет решил отложить выход на пенсию

Более десяти лет житель британской деревни Хедкорн в графстве Кент встаёт до шести утра и отправляется..

Более десяти лет житель британской деревни Хедкорн в графстве Кент встаёт до шести утра и отправляется на работу. Джордж Бейли – старейший в Великобритании разносчик газет.

В свои 80 лет каждый день он начинает с улыбки.

[Джордж Бейли, старейший в Великобритании разносчик газет]:«Я просто встаю. Если я встал, то я знаю, что ещё живу. И если я хорошо себя чувствую, то самое время начинать развозку».

Впрочем, настрой у дедушки до недавнего времени был не такой боевой. В этом году он планировал уходить на пенсию, поскольку крутить педали было всё сложнее, особенно зимой.

Теперь же он решил изменить планы, поскольку местный предприниматель подарил ему электровелосипед. Джордж говорит, что ему ещё предстоит освоить новое средство передвижения, но он уже надеется, что оно очень пригодится.

[Джордж Бейли, старейший в Великобритании разносчик газет]:«В Хедкорне все дороги горизонтальные, я могу ездить, не включая мотор. Но я, очевидно, буду его использовать в ветреную погоду. Мотор позволит мне не прилагать столько усилий и беречь ноги».

Джордж уже планирует докупить небольшую тележку для газет и закрепить её на электровелосипеде. Он также говорит, что с новым транспортом готов доставлять газеты до своего 90-летия.

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