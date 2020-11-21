Тайваньская компания создала защитную одежду от COVID для авиаперелётов

Это очередной «рейс в никуда» для тайваньских авиапассажиров. В этот раз полёт разнообразили показом мод. Подиумом..

Это очередной «рейс в никуда» для тайваньских авиапассажиров. В этот раз полёт разнообразили показом мод. Подиумом служит проход между креслами, а на суд зрителей выставлена особенная одежда. Это защитные куртки для авиаперелётов.

Тайваньцы пока осторожно относятся к такому развлечению, как короткий полёт на авиалайнере. А те, кто решается на него, хотят как можно лучше защититься от коронавируса.

Специальные куртки из плащёвки закрывают тело ниже талии, руки и запястья. У них есть плотно облегающий капюшон с пуговицами, которые удерживают лямки защитных масок. Одежду представила тайваньская компания BenQ Materials.

[Чжэнь, председатель компании BenQ Materials]:

«Мы хотим продвигать эту хорошую продукцию по всему миру, а не только на Тайване. Людям по-прежнему нужно куда-то ездить по делам, а когда отменят карантинные ограничения, они продолжат путешествовать».

В компании уверены, что защитные куртки будут актуальны ещё долго, поскольку неизвестно, когда закончится пандемия. К тому же люди, возможно, ещё долго будут сохранять осторожность.

Из-за пандемии и закрытых границ количество пассажирских авиаперелётов резко сократилось по всему миру. Авиакомпании и аэропорты разработали много мер для того, чтобы обезопасить полёты. А некоторые перевозчики организуют «рейсы в никуда», которые представляют собой небольшую экскурсию над страной. Так они хотят получить хотя бы немного дохода и в то же время развлечь пассажиров, соскучившихся по полётам.

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