Новый отчёт: дипломатов США в Китае действительно атаковали излучением

Чиновники Госдепартамента США недавно сообщили журналистам, что в Китае действительно совершают атаки на мозг американских дипломатов...

Чиновники Госдепартамента США недавно сообщили журналистам, что в Китае действительно совершают атаки на мозг американских дипломатов. В 2017 году работники дипмиссии в КНР серьёзно пострадали предположительно от звукового или электромагнитного излучения.

Симптомы среди прочего включали шум и боль в ушах, вибрации и давление в голове, головокружение, проблемы со зрением и слухом и нарушение когнитивных способностей.

Национальная академия наук подготовила отчёт, в котором написала, что во время атак, скорее всего, использовали направленное микроволновое излучение.

Есть и другие свидетельства использования этой новой формы оружия. Так, в том же 2017 году 73 китайца подали властям в Пекине жалобы на электромагнитные атаки.

Человек, который возглавил группу пострадавших, сказал, что таких жертв в Китае намного больше. Однако власти игнорируют их жалобы и утверждает, что эти люди просто душевнобольные.

Также открыто об атаках электромагнитным излучением заявили две сестры – Чи Гуэймин и Чи Гуэйся. Они живут в одном доме в Харбине. Дочка одной из женщин, живущая в США, рассказала, что чиновники предположительно использовали электромагнитное излучение, чтобы преследовать сестёр.

[Ирэн Ван, дочка Чи Гуэйся]:

«Члены бюро национальной безопасности ездят на машине, которая излучает сигналы и электромагнитные волны. Эти сигналы были направлены на мою маму и тётю, поскольку они занимаются Фалуньгун. Раньше их также преследовали за их веру».

Фалуньгун, также известный как Фалунь Дафа, – это духовная медитативная практика, основанная на традициях буддизма и даосизма. Учит жить по принципам Истина, Доброта, Терпение. Китайский режим подвергает приверженцев Фалуньгун репрессиям с 1999 года, когда их стало больше, чем членов компартии.

[Ирэн Ван, дочка Чи Гуэйся]:

«Они ощущали себя так, как будто кто-то сжимает их череп. Они не могли спать, даже положить голову на подушку было больно. Им было очень сложно заснуть».

У сестёр также были проблемы с дыханием. Когда они переехали в дом родственников, все симптомы сразу исчезли. Впрочем, долго оставаться в их доме не получилось. За сёстрами постоянно следили, и они решили не подвергать родственников опасности.

Они сообщили об атаках излучением полиции. Однако она никак не отреагировала.

[Ирэн Ван, дочка Чи Гуэйся]:

«Китайская компартия репрессирует людей невидимыми способами. Надеюсь, что однажды про эти атаки узнает больше людей».

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