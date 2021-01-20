Будущий госсекретарь США назвал политику Китая в регионе Синьцзян «геноцидом»

Будущий госсекретарь США Энтони Блинкен, который вступит в должность после инаугурации Джо Байдена, поддержал политику уходящей администрации в отношении Китая. Он говорит, что более жёсткий подход Дональда Трампа к Пекину был правильным решением.

И хотя Блинкен не согласился со всеми методами уходящего президента, он сказал, что компартия КНР совершает геноцид в отношении уйгурского населения в регионе Синьцзян. Такое же мнение выражал уходящий госсекретарь США Майк Помпео.

[Энтони Блинкен, будущий госсекретарь США]:

«Что касается уйгуров, я думаю, что мы во многом согласны. Я говорю о насильственном содержании мужчин, женщин и детей по сути в концентрационных лагерях, а также о попытках их перевоспитания, чтобы они стали приверженцами идеологии китайской компартии. Это проявление геноцида. То есть я согласен с этим утверждением».

Блинкен сказал, что считает Китай самой большой угрозой для США среди всех остальных стран. Он также отметил, что есть очень большая вероятность выработать в отношении Пекина такую политику, какую поддержат обе партии в Конгрессе.

[Энтони Блинкен, будущий госсекретарь США]:

«Мы должны удостовериться, что не импортируем продукцию, которая сделана с применением рабского труда в Синьцзяне… Мы также не должны экспортировать технологии и средства, которые потом будут использованы для дальнейших репрессий. С этого мы и начнём».

Последние четыре года администрация Трампа противостояла китайской компартии в целом ряде вопросов, включая несправедливые торговые практики, шпионаж, злонамеренное влияние, угрозы безопасности и нарушения прав религиозных меньшинств и жителей Гонконга.

Помпео сказал, что Пекин совершает геноцид и преступления против человечности в отношении уйгурских мусульман. Он также выражал обеспокоенность по поводу преследования в Китае таких религиозных меньшинств, как христиане, тибетцы и приверженцы духовной практики Фалуньгун.

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