Каковы истоки COVID-19: США призвали Китай не мешать команде ВОЗ

Соединённые Штаты призвали Китай не чинить препятствий в расследовании истоков вируса SARS-CoV-2. Так, они добиваются от..

Соединённые Штаты призвали Китай не чинить препятствий в расследовании истоков вируса SARS-CoV-2. Так, они добиваются от Пекина того, чтобы он позволил команде экспертов от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опросить медперсонал, бывших пациентов и работников лаборатории в Ухане и получить необходимые данные и образцы.

Независимые эксперты попытаются определить, что было источником вируса, который уже распространился по всей планете, заразив более 96 миллионов человек и убив более двух миллионов.

Команда ВОЗ прибыла в Китай на прошлой неделе. Она включает эпидемиологов и специалистов в области здравоохранения из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама. Их поместили на двухнедельный карантин. Пока они проводят с китайскими коллегами онлайн-конференции.

Глава отдела глобальных дел Министерства здравоохранения и соцобеспечения США Гаррет Григсби, который возглавляет американскую делегацию, сказал, что расследование будет успешным только в том случае, если команде ВОЗ предоставят информацию, которая в настоящее время находится в распоряжении китайских властей. Это исследования о наличии генетических последовательностей, провёденные в Китае, результаты испытаний на животных в провинции Хубэй и её окрестностях, образцы окружающей среды с рынков и сравнительный анализ генетических данных и образцов.

По его словам, сравнительный анализ таких генетических данных поможет «найти совпадения и потенциальные источники» вспышки, вызвавшей пандемию COVID-19.

Вашингтон обвиняет Пекин в том, что он скрыл масштабы изначальной вспышки в Ухане, что привело к быстрому распространению COVID-19 на другие провинции, а затем и на другие страны. США призывают, чтобы расследование ВОЗ было прозрачным, а также критикуют условия, на которых команду впустили. Так, согласно ним, первую фазу исследований провели китайские эксперты.

Западные специалисты считают, что вирус передался человеку от летучих мышей или же других животных на юго-западе Китая. Правящая в КНР компартия выражает мнение, что его в страну завезли.

Пекин согласился вспустить международных экспертов после месяцев переговоров.

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