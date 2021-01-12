Facebook удаляет весь контент с фразой stop the steal

Социальная сеть Facebook объявила в понедельник, что начинает удалять весь контент, который содержит фразу stop the..

Социальная сеть Facebook объявила в понедельник, что начинает удалять весь контент, который содержит фразу stop the steal в преддверии инаугурации президента США 20 января. Это название акций протеста в поддержку Трампа, которые охватили США после выборов. Дословно это переводится как «остановить воровство».

Как заявляет компания Цукерберга, контент с фразой stop the steal может спровоцировать насилие, подобное тому, которое произошло 6 января в Капитолии.

Тогда группа протестующих с флагами за Трампа незаконно ворвалась в здание Конгресса. В итоге погибли протестующая и полицейский, а десятки стражей порядка были ранены.

При этом неизвестно, кто спровоцировал акцию штурма Капитолия. Уже подтверждено, что среди тех, кто оказался внутри, был, по меньшей мере, один член организации Black Lives Matter, которая выступает против Трампа. Также свидетели говорят, что провокации планировала и группировка «Антифа».

Сам Трамп писал своим сторонникам, чтобы они соблюдали закон и порядок, а когда началось насилие, призвал их мирно расходиться по домам.

Тем не менее, технологические компании начали скоординированную кампанию по блокировке аккаунтов Трампа и видных консервативных деятелей.

Twitter, Instagram и Snapchat заблокировали аккаунты Трампа, Twitter также удалил один из аккаунтов его предвыборной кампании, в то время как Facebook заблокировал президента как минимум до 20 января.

Также в кампании участвуют YouTube, Pinterest и TikTok. Кроме того, Apple, Google и Amazon удалили соцсеть Parler из интернет-магазинов, а также отказались размещать её серверы на своих площадках. Эту соцсеть называют консервативным аналогом твиттера.

Целенаправленная модерация компаний Кремниевой долины вызывает обеспокоенность по поводу Первой поправки Конституции, которая гарантирует свободу слова. Так, не существует никакой системы сдерживания и противовесов в отношении действий технологических гигантов.

Американский союз защиты гражданских свобод уже выразил обеспокоенность в связи с решением Twitter закрыть аккаунт Трампа. Он сказал, что в будущем эти компании смогут заставлять молчать любые неугодные голоса.

Между тем, демократы в Конгрессе добиваются того, чтобы Дональду Трампу объявили импичмент. Так они хотят, чтобы он больше никогда не смог переизбраться.

Изначально, используя как предлог насилие в Капитолии, они требовали от Сената отстранить Трампа от должности с помощью 25-й поправки Конституции. После того как республиканцы отказались это делать, несколько демократов представили документы для импичмента президента в нижней палате. Голосование должно пройти в ближайшие дни.

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