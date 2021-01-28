Байден объявил о широком ряде мер для решения климатического кризиса

Президент Джо Байден представил детали ряда климатических указов. По заявлению новой администрации, климат должен быть в..

Президент Джо Байден представил детали ряда климатических указов. По заявлению новой администрации, климат должен быть в центре внутренней и внешней политики США, а также её правил национальной безопасности.

С другой стороны, цели Байдена вызвали резкую критику, поскольку, как предполагается, меры приведут к большим расходам и потере миллионов рабочих мест. И это учитывая то, что из-за пандемии уже наблюдается экономический спад и рост уровня безработицы.

Сам Байден и его климатическая команда говорят, что их пакет мер должен создать рабочие места в сфере «зелёной» энергетики.

[Джо Байден, президент США]:

«И мы собираемся дать людям работу. Мы не собираемся терять рабочие места в этих областях, мы собираемся создавать рабочие места. У них будет хорошая зарплата, и мы закроем более миллиона скважин».

Оппоненты радикальных изменений отмечают, что если резко отказаться от ископаемого топлива, то это приведёт не только к увольнению миллионов людей, но и к потере страной её энергетической независимости.

Климатическую команду Байдена возглавили Джон Керри – бывший госсекретарь США при Обаме – и Джина Маккарти – советник Байдена по климату.

По их словам, новые указы Байдена направляют всех, кто работает с президентом, использовать любые возможности, чтобы решить «климатический кризис». Также будет создан консультативный комитет, который займётся вопросами «экологической справедливости».

По словам Маккарти, Байден приостановил выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа на федеральных землях для того, чтобы увеличить площадь ветряных ферм в стране в два раза уже к 2030 году.

Планы Байдена вызвали критику со стороны представителей обеих партий. Так, демократический сенатор Джо Манчин сказал, что распоряжения президента уничтожат миллионы рабочих мест. А республиканка из нижней палаты Кэти Макморрис сказала, что ограничения на добычу полезных ископаемых повлияет на энергетическую безопасность и независимость США.

Генеральный прокурор штата Западная Виргиния также отметил, что это радикальные меры, и что политика Байдена уничтожит рабочие места в то время, когда экономика и так ослаблена.

Короткая ссылка на эту страницу: