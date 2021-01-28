Байден объявил о широком ряде мер для решения климатического кризиса
Президент Джо Байден представил детали ряда климатических указов. По заявлению новой администрации, климат должен быть в..
Дата загрузки: 2021-01-28
С другой стороны, цели Байдена вызвали резкую критику, поскольку, как предполагается, меры приведут к большим расходам и потере миллионов рабочих мест. И это учитывая то, что из-за пандемии уже наблюдается экономический спад и рост уровня безработицы.
Сам Байден и его климатическая команда говорят, что их пакет мер должен создать рабочие места в сфере «зелёной» энергетики.
[Джо Байден, президент США]:
«И мы собираемся дать людям работу. Мы не собираемся терять рабочие места в этих областях, мы собираемся создавать рабочие места. У них будет хорошая зарплата, и мы закроем более миллиона скважин».
Оппоненты радикальных изменений отмечают, что если резко отказаться от ископаемого топлива, то это приведёт не только к увольнению миллионов людей, но и к потере страной её энергетической независимости.
Климатическую команду Байдена возглавили Джон Керри – бывший госсекретарь США при Обаме – и Джина Маккарти – советник Байдена по климату.
По их словам, новые указы Байдена направляют всех, кто работает с президентом, использовать любые возможности, чтобы решить «климатический кризис». Также будет создан консультативный комитет, который займётся вопросами «экологической справедливости».
По словам Маккарти, Байден приостановил выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа на федеральных землях для того, чтобы увеличить площадь ветряных ферм в стране в два раза уже к 2030 году.
Планы Байдена вызвали критику со стороны представителей обеих партий. Так, демократический сенатор Джо Манчин сказал, что распоряжения президента уничтожат миллионы рабочих мест. А республиканка из нижней палаты Кэти Макморрис сказала, что ограничения на добычу полезных ископаемых повлияет на энергетическую безопасность и независимость США.
Генеральный прокурор штата Западная Виргиния также отметил, что это радикальные меры, и что политика Байдена уничтожит рабочие места в то время, когда экономика и так ослаблена.
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