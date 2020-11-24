Нидерландские дети приветствуют Санту из окон автомобилей
В Нидерландах, несмотря на пандемию и правила социального дистанцирования, дети всё равно могут увидеться с долгожданным..
Дата загрузки: 2020-11-26
В Апелдорне к рождественскому дедушке подъезжают на автомобилях. Дети читают стихи, поют песни или передают Синтерклаасу рисунки, а тот дарит им подарки.
[Ли Дорланд, организатор праздника]:
«Мы организовали это, потому что из-за коронавируса нельзя встречаться с детьми и их родителями в помещении. Поэтому мы проводим праздник на улице. Дети могут повидаться с Сантой, и это хорошо для них».
Голландскому Санте помогают Чёрные Питы. Обычно они делают за него всю грязную работу, поэтому лица у них в саже.
[помощница Синтерклааса]:
«Сажа появляется потому, что мы лазаем через дымоход. А ты, Синтерклаас, полезешь в дымоход в этом году?»
[Синтерклаас]:
«Нет, я работаю из дома».
Согласно преданию, Синтерклаас приезжает в Нидерланды раз в год из Испании. Его сопровождают десятки Чёрных Питов. Они путешествуют по стране две недели и раздают детям подарки.
Короткая ссылка на эту страницу: