Нидерландские дети приветствуют Санту из окон автомобилей

В Нидерландах, несмотря на пандемию и правила социального дистанцирования, дети всё равно могут увидеться с долгожданным..

В Нидерландах, несмотря на пандемию и правила социального дистанцирования, дети всё равно могут увидеться с долгожданным Синтерклаасом. Так на голландский манер называют Санта-Клауса.

В Апелдорне к рождественскому дедушке подъезжают на автомобилях. Дети читают стихи, поют песни или передают Синтерклаасу рисунки, а тот дарит им подарки.

[Ли Дорланд, организатор праздника]:

«Мы организовали это, потому что из-за коронавируса нельзя встречаться с детьми и их родителями в помещении. Поэтому мы проводим праздник на улице. Дети могут повидаться с Сантой, и это хорошо для них».

Голландскому Санте помогают Чёрные Питы. Обычно они делают за него всю грязную работу, поэтому лица у них в саже.

[помощница Синтерклааса]:

«Сажа появляется потому, что мы лазаем через дымоход. А ты, Синтерклаас, полезешь в дымоход в этом году?» [Синтерклаас]:

«Нет, я работаю из дома».

Согласно преданию, Синтерклаас приезжает в Нидерланды раз в год из Испании. Его сопровождают десятки Чёрных Питов. Они путешествуют по стране две недели и раздают детям подарки.

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