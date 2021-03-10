Что удивило женщину, когда ей показали новорождённых детей

Джудит Нвокоча из Калгари восемь лет не могла забеременеть. В 2016 году она прошла две процедуры ЭКО, и врачи сказали, что будут близнецы.

Во время осмотра на 37 неделе беременности врач сказал Джудит, что один из близнецов перестал развиваться. Её госпитализировали, и вскоре и начались схватки. Женщине срочно сделали кесарево сечение. Малыш Касми родился весом 2 кг 700 г, а малышка Качи – 1 кг 500 г. В отличие от чернокожего брата девочка была белой. Когда Джудит увидела дочку, то была удивлена: «Я думала, что мне дали чужого ребёнка, и не верилось, что это моя дочь. Как у меня, чернокожей женщины, могла родиться белая дочь?» – вспоминает Джудит.

Через несколько дней после рождения близнецов врачи сказали Джудит, что у дочки альбинизм. Джудит беспокоилась о возможных проблемах со здоровьем у дочери и её адаптации в обществе. Переживания оказались напрасными: девочка развивалась нормально.