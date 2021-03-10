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Что удивило женщину, когда ей показали новорождённых детей

Что удивило женщину, когда ей показали новорождённых детей
Что удивило женщину, когда ей показали новорождённых детей

Джудит Нвокоча из Калгари восемь лет не могла забеременеть. В 2016 году она прошла две процедуры ЭКО, и врачи сказали, что будут близнецы.

Во время осмотра на 37 неделе беременности врач сказал Джудит, что один из близнецов перестал развиваться. Её госпитализировали, и вскоре и начались схватки. Женщине срочно сделали кесарево сечение. Малыш Касми родился весом 2 кг 700 г, а малышка Качи – 1 кг 500 г. В отличие от чернокожего брата девочка была белой. Когда Джудит увидела дочку, то была удивлена: «Я думала, что мне дали чужого ребёнка, и не верилось, что это моя дочь. Как у меня, чернокожей женщины, могла родиться белая дочь?» – вспоминает Джудит.

Через несколько дней после рождения близнецов врачи сказали Джудит, что у дочки альбинизм. Джудит беспокоилась о возможных проблемах со здоровьем у дочери и её адаптации в обществе. Переживания оказались напрасными: девочка развивалась нормально.

Джудит решила продемонстрировать красоту альбинизма. Молодая мама часто фотографирует малышку с братом-близнецом. «Я всегда говорю дочке, что она красивая. Она действительно красивая. Я не уверена, что сейчас дочка осознаёт свою уникальность. Но, в конце концов, она поймёт, и моя обязанность – воспитывать её и научить принимать себя такой, какая она есть», – рассказала Джудит.

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