Какой характер оказался у котёнка с наклонённой головой

В ловушку для кошек на улице в американском штате Орегон однажды попался странный котёнок. Его привезли в приют. У малыша были ушные инфекции, и он нуждался в медицинской помощи. Дианна из города Пендлтон решила забрать котёнка из приюта и заботиться о нём.

Котёнка назвали Типпи. Выяснилось, что у Типпи вестибулярное расстройство, из-за чего у него неестественно наклонена голова. «Типпи часто трясла головой из-за дискомфорта в левом ухе. У неё кружилась голова, и она плохо ела», – вспоминает Дианна. Типпи сделали операцию, удалив полип в ухе. Но ещё борьба с ушными инфекциями шла ещё три месяца.

Дианна рассказала, что у неё у самой черепно-мозговая травма, поэтому она хорошо понимает страдания кошки.

Время от времени у Типпи возникают головокружения. Кроме того, у неё неврологическое расстройство, которое влияет на зрение, и она не слышит левым ухом.

«Но несмотря на своё состояние, она никогда не жалуется и приносит надежду и радость. Типпи всегда любвеобильна очень ласковая и часто меня обнимает», – рассказала Дианна.

