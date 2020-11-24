Первая леди США приняла рождественскую ель у крыльца Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп приняла рождественскую ель. По традиции её доставили к Северному крыльцу Белого..

Первая леди США Мелания Трамп приняла рождественскую ель. По традиции её доставили к Северному крыльцу Белого дома. Церемония проходит под звуки рождественской мелодии.

Супруга президента осматривает ель, обходя вокруг повозки. В этом году Голубую комнату украсит дерево высотой более пяти с половиной метров. Его срубили в питомнике в Западной Вирджинии.

Обычно питомники по всей стране соперничают за право предоставить рождественскую ель Белому дому. В этом году из-за пандемии конкурс не проводили. Также будет меньше добровольцев, которые помогут Мелании Трамп украсить ёлку.

Рождественское дерево устанавливают в Белом доме с XIX века. С 1929 года ёлку украшает жена президента. А в 61-м Жаклин Кеннеди добавила новые штрихи к традиции. Она стала подбирать тематические украшения для символичного дерева.

Ель в Голубой комнате считается официальной рождественской ёлкой Белого дома. Помимо неё, в резиденции президента и вокруг неё устанавливают ещё много праздничных деревьев.

Короткая ссылка на эту страницу: