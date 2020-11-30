Родео-драйв в Беверли-Хиллз украсили разнаряженными манекенами

Обычно наряженные манекены стоят в витринах магазинов. Но здесь, в центре калифорнийского города Беверли-Хиллз, их выставили..

Обычно наряженные манекены стоят в витринах магазинов. Но здесь, в центре калифорнийского города Беверли-Хиллз, их выставили напоказ, не забыв при этом одеть их в самые яркие и праздничные наряды.

Знаменитую улицу Родео-драйв, на которой находится множество бутиков, превратили в своеобразный подиум для показа мод в преддверии Рождества.

В общей сложности торговую зону украшает девять манекенов. Экспозицию назвали «Взгляд на праздничный гламур». Выглядит всё особенно экзотично на фоне мерцающих пальм и прохожих в шортах.

Не забыли и о настоящей рождественской ели.

На фоне второй волны эпидемии владельцы магазинов решили подарить людям немного ярких красок. Они также надеются привлечь больше покупателей.

Карантинные нормы, которые действуют на территории Калифорнии – среди самых строгих в США. Согласно ним ресторанам запрещено принимать посетителей в закрытых помещениях. Кроме того, здесь с 10 вечера до 5 утра действует комендантский час.

Родео-драйв известна своими магазинами предметов роскоши.

Короткая ссылка на эту страницу: