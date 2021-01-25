Мастер из Самары превращает сломанные скейтборды в стильные изделия

Разделочные доски, лампы, серьги и предметы интерьера – все эти яркие изделия стали продолжением жизни сломанных..

[Артём Шитков, основатель компании «Возрождённые скейтборды»]:

«Я всегда катался на скейте, и я хотел, чтобы это было моим образом жизни. Становиться профессиональным скейтером уже было поздно, и я всегда любил работать руками».

Разделочные доски, лампы, серьги и предметы интерьера – все эти яркие изделия стали продолжением жизни сломанных роликовых досок. Необычные творения делает самарская компания «Возрождённые скейтборды». Её основал Артём Шитков.

Артём начал со своих десяти сломанных досок. Сначала делал кольца, постепенно овладевал новыми навыками, изучая продукцию западных коллег. Также смотрел обучающие видео в Интернете.

Скейтборды делают из семи или девяти слоёв дерева. Обычно используют ценный и прочный канадский дуб. Производители окрашивают слои шпона в разные цвета. Именно поэтому у изделий Артёма такой характерный дизайн.

У молодого мастера есть помощник.

[Алексей Покальчук, сотрудник компании «Возрождённые скейтборды»]:

«Мы все катаемся, и для нас делать изделия из скейтбордов – это больше, как продолжение твоего увлечения. Вот ты катаешься на скейтборде, и вот это является продолжением твоего увлечения, твоего интереса, твоего хобби и превращается в другую ветвь».

Артём думал, что покупателями его изделий станут заядлые скейтбордисты и сноубордисты.

[Артём Шитков, основатель компании «Возрождённые скейтборды»]:«Но, как оказалось, основные наши клиенты – это обычные люди, которые не увлекаются скейтбордингом, и для них интересен сам факт переработки, то есть, как я уже говорил, то, что, из мусора получаются такие уникальные вещи».

Изделия из сломанных скейтбордов продаёт московский магазин, который специализируется на товарах из вторсырья.

[Анна Леконцева, владелица магазина]:«Артём мне очень понравился своими работами. Безусловно, это искусство – то, что он делает. Это стильно, это очень красиво. Затем, когда я вживую познакомилась с его продукцией, я поняла, что это ещё и очень качественно, функционально».

При интенсивном использовании скейтборды служат недели две или месяц. Артёму присылают сломанные доски со всей России. Он подарил вторую жизни уже 170 скейтам, ещё около 250 ждут обработки.

Изделия из скейтбордов стоят от 300 до 5000 рублей.

Короткая ссылка на эту страницу: