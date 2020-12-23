Фарфоровую посуду из кукольного домика королевы продадут на аукционе

Редкий миниатюрный обеденный сервиз, созданный для кукольного домика королевы в Виндзорском замке, стал центральным лотом аукциона..

Редкий миниатюрный обеденный сервиз, созданный для кукольного домика королевы в Виндзорском замке, стал центральным лотом аукциона тонкого фарфора в Лондоне.

Подарок сделали для королевы Марии, бабушки британской королевы Елизаветы II. Он включал три сервиза для столовой, детской и кухни кукольного домика.

[Джонни Санделсон, глава Thomas Goode & Co]:

«В начале 20-х годов прошлого века, около ста лет назад, благодарная нация хотела подарить королеве кукольный домик. Люди обратились к известному в то время архитектору Лаченсу, чтобы он сделал сам домик. Они также пошли ко всем крупным компаниям, чтобы они сделали предметы. Там были столы, стулья, водопровод с горячей и холодной водой. К нам они пришли за посудой».

Элементы кукольного домика в целом создавало более 1500 художников и мастеров. Там было всё: от 600 миниатюр реальных книг и 774 реплик произведений искусства до винного погреба с настоящим вином и спиртными напитками, граммофона, играющего гимн, и гаража с крошечным роллс-ройсом.

Набор из белого фарфора состоит из 76 предметов, включая сервировочные блюда, супницы, миски, обеденные и боковые тарелки. Все – с позолоченными деталями, монограммой и эмблемой короны.

Сервиз выставила на аукцион компания Thomas Goode, которая уже почти 200 лет продаёт изысканную посуду по всей Европе. Набор хранился в архиве компании с момента его изготовления в 1922 году. Естественно, это не оригинал, а его копия. Компания всегда производила по две версии своих изделий.

Ожидается, что винтажная коллекция будет продана на аукционе Sotheby’s за 26-40 тысяч долларов.

Есть и другие интересные лоты. Например, посуда, созданная в честь коронации отца королевы Елизаветы II, его первой поездки в США, а также коронации самой королевы.

[Джонни Санделсон, глава Thomas Goode & Co]:

«Ещё есть набор, созданный по заказу Наполеона I для одного из его дворцов. Он стоит на столе Георга III. Также есть люстра Людовика IX. Это невероятный лот для тех, кто хочет стол как у императора».

Эти лоты планируют продать за 460-600 тысяч долларов.

Онлайн-аукцион стартовал 22 декабря и завершится 8 января.

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