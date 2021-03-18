Грандиозное световое шоу: 500 дронов взмыли в небо над Дублином в День святого Патрика

Феерическое световое шоу разыгралось в небе над Дублином. Его устроили в честь Дня святого Патрика. 500..

Феерическое световое шоу разыгралось в небе над Дублином. Его устроили в честь Дня святого Патрика. 500 дронов взмыли ввысь, чтобы создать десятки сменяющих друг друга световых инсталляций.

Для представления специально построили сверхлёгкие беспилотники. Вес каждой машины – 340 граммов. Праздничное шоу называется «Оркестр света». Его подготовили дублинский городской совет, организаторы фестиваля Святого Патрика и компания Tourism Ireland.

День святого Патрика отмечают с XVIII века. У католиков он выпадает на 17 марта. Праздник посвящён принятию христианства в Ирландии, а также культурному наследию этой страны.

День святого Патрика празднуют и в других странах. Обычно торжества сопровождаются парадами и фестивалями. В этом году из-за пандемии привычных развлечений не будет. Однако в честь праздника 670 достопримечательностей по всему миру украсили зелёной подсветкой.

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