Грандиозное световое шоу: 500 дронов взмыли в небо над Дублином в День святого Патрика
Феерическое световое шоу разыгралось в небе над Дублином. Его устроили в честь Дня святого Патрика. 500..
Дата загрузки: 2021-03-18
Для представления специально построили сверхлёгкие беспилотники. Вес каждой машины – 340 граммов. Праздничное шоу называется «Оркестр света». Его подготовили дублинский городской совет, организаторы фестиваля Святого Патрика и компания Tourism Ireland.
День святого Патрика отмечают с XVIII века. У католиков он выпадает на 17 марта. Праздник посвящён принятию христианства в Ирландии, а также культурному наследию этой страны.
День святого Патрика празднуют и в других странах. Обычно торжества сопровождаются парадами и фестивалями. В этом году из-за пандемии привычных развлечений не будет. Однако в честь праздника 670 достопримечательностей по всему миру украсили зелёной подсветкой.
Короткая ссылка на эту страницу: