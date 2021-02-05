Сирийский художник украшает каллиграфией дома и интерьеры ресторанов

Молодой сирийский художник Хазем украшает своими картинами здания Дамаска. Одна из работ художника находится на стене в Старом городе. Здесь Хазем изобразил Саладина, основателя династии Айюбидов. Этот правитель жил в XII веке.

Он также рисует для ресторанов и других заведений. Хазем специализируется на арабской каллиграфии и с её помощью создаёт различные образы.

[Хазем Курдали, художник]:«Арабская каллиграфия имеет большой потенциал благодаря плавным изгибам, которые можно применять во многих видах изобразительного искусства, в том числе и в скульптурном».

Мастер пишет и на другие темы.

[Хазем Курдали, художник]:«(Художники) пишут то, что им по душе. Иногда мы используем фразы из Корана, иногда стихи поэтов-богословов, таких как Джалал ад-Дин Руми и Мансур аль-Халладж, а иногда используем просто буквы. Картина также может быть визуальной инсталляцией, с помощью которой я хочу показать определённый образ».

Сириец надеется, что его картины возродят популярность искусства арабской каллиграфии.

[Хазем Курдали, художник]:«Людям нравится арабская каллиграфия, но современные технологии охладили к ней интерес».

У художника пока нет студии. Поэтому он часто рисует в общественных местах, на глазах у публики. Говорит, что это помогает ему совершенствовать мастерство. Люди сразу указывают на недочёты, и он может их быстро исправить.

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