Сирийский художник украшает каллиграфией дома и интерьеры ресторанов
Молодой сирийский художник Хазем украшает своими картинами здания Дамаска. Одна из работ художника находится на стене..
Дата загрузки: 2021-02-05
Он также рисует для ресторанов и других заведений. Хазем специализируется на арабской каллиграфии и с её помощью создаёт различные образы.[Хазем Курдали, художник]:
«Арабская каллиграфия имеет большой потенциал благодаря плавным изгибам, которые можно применять во многих видах изобразительного искусства, в том числе и в скульптурном».
Мастер пишет и на другие темы.[Хазем Курдали, художник]:
«(Художники) пишут то, что им по душе. Иногда мы используем фразы из Корана, иногда стихи поэтов-богословов, таких как Джалал ад-Дин Руми и Мансур аль-Халладж, а иногда используем просто буквы. Картина также может быть визуальной инсталляцией, с помощью которой я хочу показать определённый образ».
Сириец надеется, что его картины возродят популярность искусства арабской каллиграфии.[Хазем Курдали, художник]:
«Людям нравится арабская каллиграфия, но современные технологии охладили к ней интерес».
У художника пока нет студии. Поэтому он часто рисует в общественных местах, на глазах у публики. Говорит, что это помогает ему совершенствовать мастерство. Люди сразу указывают на недочёты, и он может их быстро исправить.
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