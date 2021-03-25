Антикварные, редкие и просто милые: москвичка собрала коллекцию из 800 кукол

Эти куклы больше похожи на произведения искусства, чем на детские игрушки. Они лишь часть обширной коллекции..

Эти куклы больше похожи на произведения искусства, чем на детские игрушки. Они лишь часть обширной коллекции москвички Марины Политовой. Увлекаться куклами она начала 21 год назад. Экспонаты хранит в семейном доме в деревне Палицы.

[Марина Политова, коллекционер]:

«Собственно, с этой куклы, которую зовут Ванесса, началась моя коллекция – в 13 лет. На 13-й день рождения мама мне её подарила. Таких кукол тогда не было ни у кого. Мы все играли в пупсов – в китайских, иногда в немецких резиновых».

Таких кукол, как Ванесса, в мире – 500 экземпляров. А вот фарфоровая кукла Лидия, сделанная в Великобритании, уникальна. Их всего 20.

В коллекции Марины – уже больше 800 кукол, созданных в России, Франции, Германии, Италии и других странах. Примерно 200 экспонатов – интерьерные, сделанные из фарфора и ткани. Коллекция охватывает период с середины XIX века до наших дней.

[Марина Политова, коллекционер]:

«Большинство этих кукол, несмотря на то, что сегодня это предмет коллекционирования, это та вещь, которой мы безумно дорожим, трясёмся над ней, но когда-то в них играли. Они все несут частичку того времени, когда в них играли дети – в XIX веке, в начале XX века».

Коллекционер за большие деньги покупает кукол на международных аукционах. Но ей дороги и детские игрушки.

[Марина Политова, коллекционер]:

«Я их очень люблю – всех, каждую. Я их помню всех. Я не сразу могу назвать производителя, иногда забываю автора, но я их всех помню визуально. Я помню, где какую купила. Я помню, какие события с чем связаны».

В подвале дома хранятся куклы, ждущие реставрации или поездки на выставку. У некоторых антикварных игрушек изветшала одежда. Новые наряды для них шьёт бабушка коллекционера.

[Татьяна Козырева, бабушка коллекционера]:

«Мы покупаем ткани определённые, покупаем кружева. Даже получается так, что кружево покупаем чуть ли не того времени, в которое создана кукла. И поэтому, естественно, всё это реалистично».

Сын Марины не разделяет материнской страсти к куклам, но гордится маминой коллекцией.

[Дима, сын коллекционера]:

«Мои – это просто детские игрушки, которые каждый может приобрести. А вот таких, как у моей мамы уже очень мало».

Марина по профессии – искусствовед. Она пишет статьи о куклах и регулярно проводит выставки. Её коллекция побывала уже в 100 городах.

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