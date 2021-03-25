Антикварные, редкие и просто милые: москвичка собрала коллекцию из 800 кукол
Эти куклы больше похожи на произведения искусства, чем на детские игрушки. Они лишь часть обширной коллекции..
Дата загрузки: 2021-03-25
Эти куклы больше похожи на произведения искусства, чем на детские игрушки. Они лишь часть обширной коллекции москвички Марины Политовой. Увлекаться куклами она начала 21 год назад. Экспонаты хранит в семейном доме в деревне Палицы.
[Марина Политова, коллекционер]:
«Собственно, с этой куклы, которую зовут Ванесса, началась моя коллекция – в 13 лет. На 13-й день рождения мама мне её подарила. Таких кукол тогда не было ни у кого. Мы все играли в пупсов – в китайских, иногда в немецких резиновых».
Таких кукол, как Ванесса, в мире – 500 экземпляров. А вот фарфоровая кукла Лидия, сделанная в Великобритании, уникальна. Их всего 20.
В коллекции Марины – уже больше 800 кукол, созданных в России, Франции, Германии, Италии и других странах. Примерно 200 экспонатов – интерьерные, сделанные из фарфора и ткани. Коллекция охватывает период с середины XIX века до наших дней.
[Марина Политова, коллекционер]:
«Большинство этих кукол, несмотря на то, что сегодня это предмет коллекционирования, это та вещь, которой мы безумно дорожим, трясёмся над ней, но когда-то в них играли. Они все несут частичку того времени, когда в них играли дети – в XIX веке, в начале XX века».
Коллекционер за большие деньги покупает кукол на международных аукционах. Но ей дороги и детские игрушки.
[Марина Политова, коллекционер]:
«Я их очень люблю – всех, каждую. Я их помню всех. Я не сразу могу назвать производителя, иногда забываю автора, но я их всех помню визуально. Я помню, где какую купила. Я помню, какие события с чем связаны».
В подвале дома хранятся куклы, ждущие реставрации или поездки на выставку. У некоторых антикварных игрушек изветшала одежда. Новые наряды для них шьёт бабушка коллекционера.
[Татьяна Козырева, бабушка коллекционера]:
«Мы покупаем ткани определённые, покупаем кружева. Даже получается так, что кружево покупаем чуть ли не того времени, в которое создана кукла. И поэтому, естественно, всё это реалистично».
Сын Марины не разделяет материнской страсти к куклам, но гордится маминой коллекцией.
[Дима, сын коллекционера]:
«Мои – это просто детские игрушки, которые каждый может приобрести. А вот таких, как у моей мамы уже очень мало».
Марина по профессии – искусствовед. Она пишет статьи о куклах и регулярно проводит выставки. Её коллекция побывала уже в 100 городах.
Короткая ссылка на эту страницу: