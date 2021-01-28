В Новом Орлеане из-за отмены парада люди украсили дома как карнавальные платформы

Искусственные яркие цветы, гигантские птицы и другие украшения оживили тысячи домов в Новом Орлеане в США...

Искусственные яркие цветы, гигантские птицы и другие украшения оживили тысячи домов в Новом Орлеане в США. 16 февраля здесь будут отмечать Марди Гра, или Жирный вторник.

Обычно в этот день в городе проходит масштабный парад, но в этом году его отменили из-за пандемии. Поэтому местная жительница Меган запустила движение «Парад Марди Гра дома».

[Меган Будро, жительница Нового Орлеана]:

«Во многих домах есть веранда или балкон, и мы можем их украсить, можем дать выход нашей творческой энергии. А потом остаётся махать рукой всем прохожим».

Об отмене традиционного парада Марди Гра стало известно 17 ноября. На следующий день Меган в шутку предложила в «Твиттере» вместо карнавальных платформ украсить дома. Чем больше она думала об этом, тем больше ей нравилась идея. Женщина создала группу в Facebook и нашла 9000 единомышленников.

[жительница Нового Орлеана]:

«Из-за этой инсталляции меня переполняют чувства, мне нравятся все эти украшения». [жительница Нового Орлеана]:

«Мы просто в восторге. Кажется, как будто рядом проходит парад».

Меган также предложила нанимать художников, которые обычно создают карнавальные инсталляции и в этом году остались без работы. Женщина также считает, что некоторые традиции можно сохранять, даже если массовый праздник отменили.

Марди Гра отмечают перед Пепельной средой, когда заканчиваются карнавалы и начинается католический Великий пост.

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