Загадочный монумент снова исчез, теперь – в Румынии В Румынии исчез металлический монумент, найденный за несколько дней до этого. Конструкция повторила судьбу монолита, недавно.. Дата загрузки: 2020-12-03

В Румынии исчез металлический монумент, найденный за несколько дней до этого. Конструкция повторила судьбу монолита, недавно обнаруженного в американском штате Юта. С какой целью устанавливали эти конструкции и почему они пропали, неизвестно.

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