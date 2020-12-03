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Загадочный монумент снова исчез, теперь – в Румынии

Загадочный монумент снова исчез, теперь – в Румынии

В Румынии исчез металлический монумент, найденный за несколько дней до этого. Конструкция повторила судьбу монолита, недавно..

Дата загрузки: 2020-12-03

В Румынии исчез металлический монумент, найденный за несколько дней до этого. Конструкция повторила судьбу монолита, недавно обнаруженного в американском штате Юта. С какой целью устанавливали эти конструкции и почему они пропали, неизвестно.
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