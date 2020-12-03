В церквях и на площадях Бейрута проходят концерты классической музыки

В Ливане проходит Бейрутский фестиваль песнопений, посвящённый классической музыке. Концерты проходят в церквях и на городских..

В Ливане проходит Бейрутский фестиваль песнопений, посвящённый классической музыке. Концерты проходят в церквях и на городских площадях. На одном из них выступает известный франко-ливанский пианист Абдель Рахман Эль Баша.

Он исполняет произведения Шопена и хочет этой музыкой поддержать ливанцев. В этом году им пришлось многое пережить, в том числе взрывы в бейрутском порту.

[зрительница]:

«Я считаю это пространством надежды. Мы ждали этого события, особенно после двухнедельной изоляции. Сейчас мы словно совершили путешествие по миру. Это чудесно». [зритель]:

«Прекрасные впечатления, тем более что мы слушали пианиста Абделя Рахмана Эль Баша. Очень хорошее событие для Бейрута, который переживает трудные времена. И замечательно, что, несмотря на вирус и всё остальное, люди приходят на концерты и наслаждаются музыкой».

Фестиваль продлится до 23 декабря. В рамках мероприятия пройдут более 20 бесплатных концертов.

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