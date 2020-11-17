7-летний мальчик с инвалидностью вдохновляет других в социальных сетях

Сирио Персикетти не может говорить и есть самостоятельно. И ему всего семь лет. Однако он уже..

Сирио Персикетти не может говорить и есть самостоятельно. И ему всего семь лет. Однако он уже стал настоящей звездой социальный сетей, доказав, что инвалидность может стать вдохновением для других, если проявить любовь и терпение.

Сирио родился недоношенным 15 августа 2013 года. Через восемь дней после появления на свет он чуть не умер от остановки дыхания. Врачи считали, что всю жизнь он проведёт в вегетативном состоянии. Однако мальчик проявил большую тягу к жизни и теперь вдохновляет других.

У Сирио спазматический паралич. Это форма ДЦП, которая затрудняет движение рук и ног. Его рот парализован в открытом состоянии. Из-за этого он не может говорить и глотать. Его кормят через трубку, вставленную в живот.

Врачи говорили, что он никогда не сможет ходить. Однако Сирио доказал, что и в этом они ошибались.

Успехи сына так обрадовали его маму, что она решила создать Сирио страницы в соцсетях.

[Валентина Перискетти, мама Сирио]:«Мы хотели рассказать историю об инвалидности по-другому, показать её такой, какая она есть. Это непросто принять, но если всё направить в нужном направлении, правильно обеспечить уход, то это может позволить детям иметь то, что можно назвать достойной жизнью».

Сирио изобрёл свой собственный язык общения, который понимают его близкие. Он также изучает язык жестов. А Валентина между тем пытается показать другим, что наличие инвалидности ещё не говорит о том, что ребёнок не может веселиться.

[Валентина Перискетти, мама Сирио]:«Мы считаем, что очень важно говорить об инвалидности без жалости, без привычных настроений. Мы также должны смеяться над собой, быть ироничными в отношении своей ситуации, а также продвигаться шаг за шагом».

Сирио, как и другие дети, ходит в школу. Он также любит играть со своим 10-летним братом. Его отец говорит, что его очень вдохновляют успехи сына.

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[Паоло Перискетти, отец Сирио]:«Он одарён очень большой и мощной жизненной силой. Когда нас хвалят за наши успехи, я всегда отвечаю, что мы просто следуем за Сирио. Мы идём за ним, а он показывает нам путь».