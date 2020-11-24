Ветеран Второй мировой получил на 100-летний юбилей открытки со всей страны

Ветеран Второй мировой из Великобритании Гарри Филдс отмечает 100 лет в окружении десятков открыток со всей..

Ветеран Второй мировой из Великобритании Гарри Филдс отмечает 100 лет в окружении десятков открыток со всей страны. Всего их пришло уже около 160.

А получать послания он начал после того, как его сиделка, 33-летняя Холли Пирсон, написала в соцсети сообщение о том, что Гарри в депрессии из-за плохого здоровья и перспективы, что свой 100-летний юбилей он будет отмечать в условиях карантина.

В итоге ему стали приходить открытки и торты из самых разных мест: например, из местной школы, полицейского участка и даже из его любимого футбольного клуба.

[Гарри Филдс, 100-летний ветеран]:

«Я просто в восторге, что это сделали столько людей, которых я даже не знаю. Я постоянно спрашиваю почему, за что они всё это для меня делают? Просто фантастика. Я очень смущён».

Юбилей, который сулил ветерану лишь одиночество и грусть, вылился во время воспоминаний. А вспомнить действительно есть что. Например, одну из своих наград, военный крест, Филдс получил за то, что в 1944 году в Италии в одиночку захватил огневую позицию врага. При этом он был вооружён только пистолетом.

После войны Гарри работал на телевидении, участвуя в создании серии футбольных передач «Матч дня». Брак с его супругой продолжался 47 лет до её смерти в 2013 году.

[Пол Колвин, шурин Гарри Филдса]:

«Я думаю, любой захотел бы прожить такую же жизнь.Его жизнь была очень насыщенной. Думаю, все эти поздравления он считает чрезмерными. Но в то же время они его очень воодушевляют».

Среди открыток, которые получил Филдс, была одна даже от королевы Великобритании.

Увидев столько проявлений заботы и доброты, ветеран говорит следующее.

[Гарри Филдс, 100-летний ветеран]:

«Я вернул свою веру в человечность».

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