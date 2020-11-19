Искусство из спичек: египтянин создаёт копии архитектурных шедевров

Египтянин Ахмед Хассан днём – рентгенолог в больнице Эль-Гизы, а после работы – искусный мастер. Мужчина..

[Ахмед Хассан, художник]:

«У спичек много преимуществ. Во-первых, они деревянные, но намного податливее обычного дерева. При этом не нужно крупного оборудования. Во-вторых, я могу придавать необходимую форму самой спичке, с деревом такого результата не будет».

Египтянин Ахмед Хассан днём – рентгенолог в больнице Эль-Гизы, а после работы – искусный мастер. Мужчина строит из спичек копии известных достопримечательностей. На каждую модель у него уходят месяцы кропотливого труда.

Среди работ мастера – копия Собора Парижской Богоматери. Он создал её после пожара в 2019 году.

[Ахмед Хассан, художник]:

«Это прекрасное наследие человечества. Тем, кто любит красивые старинные произведения искусства, очень горько потерять его в одно мгновение. Я начал работать над копией через четыре дня после пожара, собрав всю необходимую информацию».

Ахмед строил копию собора три месяца. На изделие ушло 28 тысяч спичек.

Египтянин также создаёт копии утраченных архитектурных шедевров, таких как Александрийский маяк и Александрийская библиотека.

[Ахмед Хассан, художник]:

«В моей работе мне нравится то, что я пытаюсь восстановить здания, потерянные человечеством. Особенно, если они были построены много веков назад».

Мужчина делает копии и современных достопримечательностей. Одна из последних работ – Тауэрский мост.

Ахмед участвовал в нескольких выставках в Египте. Теперь мечтает показывать работы в зарубежных музеях и на международных выставках. Спичечные здания продавать не планирует. Хочет, чтобы они путешествовали по миру, а не принадлежали кому-то одному.

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