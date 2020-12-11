Как быстротечно время: коллекция старинных церковных часов

Уж кто по-настоящему ценит время, так это вьетнамец Фам Ван Тхуок. Более 20 лет он путешествует..

Уж кто по-настоящему ценит время, так это вьетнамец Фам Ван Тхуок. Более 20 лет он путешествует по всей Европе и собирает старинные башенные часы с храмов.

Теперь у него образовалась коллекция из 20 экземпляров, которым по несколько сотен лет. Тхуок хранит их на складе в небольшой деревушке в провинции Тхайбинь.

При этом коллекционеру нравится не просто искать и собирать часы, но также разбираться в работе механизмов и их ремонтировать.

[Фам Ван Тхуок, коллекционер старинных башенных часов]:

«Самые старые часы в моей коллекции – от итальянского производителя. Они датируются 1750 годом. Но больше всего мне нравится наверное то, что эти часы сделали много лет назад, но они всё ещё выполняют своё предназначение – отсчитывают время. И делают это очень точно».

Вьетнамец признаётся, что полюбил бой курантов ещё в детстве. Сегодня часы напоминают ему о быстротечности времени.

[Фам Ван Тхуок, коллекционер старинных башенных часов]:

«Как только прозвучит «тик-так», уже никогда нельзя будет вернуть прошедшую секунду. Это напоминание о том, насколько ценно время и о том, что я должен дорожить каждой минутой и секундой».

Эту коллекцию уже признали самой большой в своём роде во Вьетнаме.

Сам мужчина говорит, что ещё не видел двух одинаковых башенных часов, даже если они были сделаны в одном году и одним и тем же производителем.

Он надеется, что своими усилиями сможет сохранить кусочек исчезающей истории, ведь механические часы постепенно заменяют электронными.

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