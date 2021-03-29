По знаменитому Гентскому алтарю можно погулять в виртуальной реальности

Восстановленный фламандский шедевр XV века, который был закрашен, частично украден и спрятан нацистами, защитили новой пуленепробиваемой стеклянной стеной. Общая стоимость проекта реконструкции Гентского алтаря оценивают в 30 миллионов евро.

Братья Губерт и Ян ван Эйк завершили шедевр в 1432 году. Это церковный створчатый алтарь в католическом кафедральном соборе Святого Бавона в бельгийском городе Гент. Он включает 24 панели и считается одним из самых важных произведений искусства раннего Возрождения.

Впрочем, впечатления посетителей теперь могут быть ещё ярче. Для них подготовили экскурсию в виртуальной реальности. Можно в буквальном смысле слова зайти в картины и рассмотреть даже самые мельчайшие детали.

[Бен Девриендт, координатор центра для посетителей]:

«Благодаря дополненной реальности мы позволяем людям увеличивать масштабирование, чтобы открыть для себя гораздо больше того, чего обычно не видишь». [Лудо Коллин, ректор в соборе Святого Бавона]:

«Картины были написаны очень тщательно, до мельчайших деталей. Издалека это трудно разглядеть, но если присмотреться, то можно увидеть, что в зданиях на заднем фоне в окнах есть люди, что на улицах стоят лошади, что тени нарисованы идеально. Все расписано так тщательно, что удивляешься, как они смогли сделать такое в 1432 году?»

Алтарь реставрировали более десяти лет. Администрация города планировала в 2020 году торжественно представить шедевр публике. Однако из-за пандемии срок отодвинули на 2021.

Панели были частично закрашены в 1550 году, пережили разрушение религиозных образов в Нидерландах летом 1566 года, а в XIX веке были распилены пополам. В ходе войн их захватывали французские и немецкие войска. А в конце Второй мировой они оказались в австрийской соляной шахте.

При этом в 1934 году две панели украли. Восстановили только одну из них.

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