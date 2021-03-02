Париж закроет старинный птичий рынок XIX века

Канарейки, попугаи и другие птицы скоро перестанут чирикать в маленьких клетках в тени собора Нотр-Дам. Парижская..

Канарейки, попугаи и другие птицы скоро перестанут чирикать в маленьких клетках в тени собора Нотр-Дам. Парижская городская администрация проголосовала за закрытие рынка XIX века, посчитав его неприемлемым для наших дней.

Торговля велась по воскресеньям, десятилетиями привлекая туристов, а также парижан с детьми. Однако организации по защите животных давили на администрацию, чтобы та закрыла рынок.

[Кристоф Надждовски, работник городской администрации]:

«Он был эпицентром незаконной торговли птицами в районе Парижа. Вторая причина в том, что условия содержания животных больше не соответствует современным ожиданиям людей и зоозащитников».

Рынок начал работу ещё в 1808 году. Теперь же у его работников есть время до 2025 года. Альбер продаёт птиц 38 лет. Он говорит, что его птицы могут выжить только в клетках.

[Альбер Бадаламенти, продавец птиц]:

«Если мы их выпустим, они умрут. Они не знают, как летать. Даже если они полетят, они не умеют добывать пищу».

Парижская администрация говорит, что поможет продавцам трудоустроиться. Однако многие считают, что осваивать новую профессию им слишком поздно.

[Альбер Бадаламенти, продавец птиц]:

«Это невозможно. Мне уже 63. Я не умею даже набирать текст на компьютере, я всё делаю руками. Я не знаю всего этого. А как мне куда-то устроиться? Они не возьмут 63-летнего, скажут, что я слишком старый».

Администрация говорит, что у 13 продавцов на рынке есть лицензии, разрешающие торговать птицами. Однако используют их только семеро. Остальные перешли на продажу сопутствующих товаров, например, продукции для животных.

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