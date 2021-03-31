Музей живой бумаги: в Петербурге удивляют экспонатами из папье-маше

Кот, Баба-Яга и мухомор с яркой шляпкой – всё это экспонаты Музея живой бумаги, который недавно..

Кот, Баба-Яга и мухомор с яркой шляпкой – всё это экспонаты Музея живой бумаги, который недавно открылся в Санкт-Петербурге. Здесь представлены скульптуры из папье-маше.

Звезда экспозиции – сказочный дракон.

[Анастасия Агафонова, экскурсовод]:

«Самый выдающийся, конечно же, – наш дракон Кузьма. Дети очень любят его, любят с ним фотографироваться, трогать его зубки, засовывать ручки в пасть. Они думают, что он волшебный. Это, на самом деле, так и есть. У него такие огромные крылья. Он может куда-нибудь улететь, поэтому он у нас в доме живёт».

Музей основали художницы из Нижнего Новгорода Елена и Наталья.

[Елена Сашина, художница]:

«Папье-маше – это очень благодарный материал. При высыхании он становится лёгким, прочным, в состояние дерева возвращается. Ни из керамики, ни из глины вы ничего (подобного) не сделаете. Вы не сможете сделать большое дерево или дракона. Из папье-маше вы можете сделать всё. Никаких ограничений нет».

Гостям рассказывают об экспонатах, а также об искусстве работы с папье-маше. Желающие могут сделать скульптуру на мастер-классе. Сначала из влажной бумаги и клея нужно создать форму будущей фигурки. Затем её надо высушить.

[Елена Сашина, художница]:

«Она высохнет и, во-первых, станет лёгкая, прочная и уже готовая к окрашиванию. Это уже второй этап, который будет – это тонирование, окрашивание и прочее – совершенно другая работа». [гостья музея]:

«Меня впечатлило то, что ты совершенно простыми, доступными средствами – не обязательно иметь мастерскую с дорогой печкой, с дорогими материалами – ты можешь сотворить прекрасные вещи, имея в руках только клей, бумагу, свои руки, фантазию».

Это второй в России музей экспонатов из папье-маше. Первый открылся три года назад в Нижнем Новгороде.

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